Bilecik'te Hıdırellez kutlamaları yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bilecik'te Hıdırellez kutlamaları yapıldı

AA - Muhsin Arslan - Güncel
 - Güncelleme:
Bilecik'te Hıdırellez kutlamaları yapıldı

Bilecik ve ilçelerinde Hıdırellez çeşitli etkinliklerle kutlandı.

BİLECİK (AA) - Bilecik ve ilçelerinde Hıdırellez çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Vali Kemal Kızılkaya, merkez ve ilçelerde gerçekleşen Hıdırellez kutlamalarına Ulupınar ve Selöz köylerindeki etkinliklere katıldı.

Bu tür etkinliklerin birlik, beraberlik ve kardeşliğin pekişmesine vesile olduğunu ifade eden Kızılkaya, "Hıdırellez çatısı altında bizi birbirimize kavuşturan Rabbim, Hz. Hızır'ın yardımını ve Hz. İlyas'ın bereketini üzerimizden eksik etmesin. Toprağı bereketlendiren, gönüllere huzur veren Hıdırellez sevincini hemşehrilerimizle birlikte yaşadık. Birlik ve beraberlik içerisinde pandemi sonrasında kavuştuğumuz bu günleri rabbim bir daha aratmasın." dedi.

AA / Muhsin Arslan - Güncel

Hıdırellez, Bilecik, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title