Bilecik'te Hıdırellez kutlamaları yapıldı

BİLECİK (AA) - Bilecik ve ilçelerinde Hıdırellez çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Vali Kemal Kızılkaya, merkez ve ilçelerde gerçekleşen Hıdırellez kutlamalarına Ulupınar ve Selöz köylerindeki etkinliklere katıldı.

Bu tür etkinliklerin birlik, beraberlik ve kardeşliğin pekişmesine vesile olduğunu ifade eden Kızılkaya, "Hıdırellez çatısı altında bizi birbirimize kavuşturan Rabbim, Hz. Hızır'ın yardımını ve Hz. İlyas'ın bereketini üzerimizden eksik etmesin. Toprağı bereketlendiren, gönüllere huzur veren Hıdırellez sevincini hemşehrilerimizle birlikte yaşadık. Birlik ve beraberlik içerisinde pandemi sonrasında kavuştuğumuz bu günleri rabbim bir daha aratmasın." dedi.