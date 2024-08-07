Üye Girişi
Haberler

Bilecik'te Hayırsever İş Adamı Orhan Karabuda Anaokulu İçin İşbirliği Protokolü İmzaladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te, hayırsever iş adamı Orhan Karabuda tarafından Söğüt ilçesinde yaptırılacak anaokulu için Karabuda ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı. Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Valilik binasındaki programda yaptığı konuşmada, örnek davranışından dolayı Karabuda'yla gurur duyduğunu söyledi.

Bilecik'te, hayırsever iş adamı Orhan Karabuda tarafından Söğüt ilçesinde yaptırılacak anaokulu için Karabuda ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Valilik binasındaki programda yaptığı konuşmada, örnek davranışından dolayı Karabuda'yla gurur duyduğunu söyledi.

İnşa edilecek okulun Orhan Karabuda ile eşi Ülkü Karabuda'nın adlarını taşıyacağını ifade eden Aygöl, "Okulun maliyeti kendileri tarafından karşılanacak. Benim için de heyecanlı bir gün. Görev yaptığım Bilecik'te yaklaşık bir yılımı doldurmak üzereyim. İlk defa bir hayırseverlik protokolü yapacağım. Bunun da hem mutluluğunu hem de heyecanını yaşıyorum." dedi.

Karabuda da işlerini Eskişehir'de sürdürmesine rağmen hiçbir zaman memleketi Söğüt'le bağını kesmediğini dile getirdi.

Yaklaşık 55 yıldır sanayicilikle uğraştığını anlatan Karabuda, "Bir ay sonra 89 yaşıma gireceğim. Gördüğünüz gibi daha benim işim bitmedi. Okulu da yapayım, gerisi Allah kerim. İnşallah okulun açılış töreninde de sağlıklı, mutlu şekilde bir arada oluruz." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ise eğitime verdiği destekten dolayı Karabuda'ya tebriklerini iletti.

Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer ile Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut'un da yer aldığı programda imzaların atılmasının ardından Vali Aygöl, Karabuda çiftine arşivden çıkarılan, 64 yıllık evlilik belgelerini takdim etti.

Kaynak: AA / Güncel

Milli Eğitim Müdürlüğü Şefik Aygöl bilecik Söğüt Eğitim Güncel Haberler

Nobel Barış Ödüllü Muhammed Yunus, Bangladeş'te geçici hükümetin başkanı oldu

Nobel Barış Ödüllü Muhammed Yunus, Bangladeş'te geçici hükümetin başkanı oldu

 ABD'de 3 aylık bebek, pitbull saldırısında feci şekilde can verdi

ABD'de 3 aylık bebek, pitbull saldırısında feci şekilde can verdi

 CHP lideri Özel: Sağ yanımda Yavaş sol yanımda İmamoğlu olduktan sonra bu takımı kimse yenemez

CHP lideri Özel: Sağ yanımda Yavaş sol yanımda İmamoğlu olduktan sonra bu takımı kimse yenemez

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Paris Olimpiyatları'nda bronz madalya kazandı

Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Paris Olimpiyatları'nda bronz madalya kazandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title