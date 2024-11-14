Üye Girişi
Haberler

Bilecik'te Hapis Cezası Bulunan 4 Hükümlü Yakalandı

Bilecik'te Hapis Cezası Bulunan 4 Hükümlü Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te jandarma ve polis ortak uygulamalarında, işledikleri suçlar nedeniyle kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 hükümlü yakalandı. Yakalananlardan biri örgüt üyeliğinden, diğeri hırsızlıktan ceza almış.

Bilecik'te jandarma ve polisin uygulamalarında, işledikleri suçlar nedeniyle kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uygulamada, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak"tan Ö.Z'nin 2 yıl, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık"tan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.K'yı yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilere yönelik asayiş uygulamasında, durumundan şüphelenilen 2 kişiden birinin "kasten yaralama"dan 1 yıl 3 ay, diğerinin ise "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Yakalanan hükümlülerle ilgili işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
MSB'den 'Yeni harekat gelecek mi?' sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır

Erdoğan'ın sinyali sonrası MSB'den çok net harekat açıklaması

 MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK'dan ilişiği kesilmiştir

Bakanlık, Türk askeriyle ilgili pedofili iddiasını doğruladı

 Ankara ve İstanbul'un ardından Beykoz Belediyesi'ne de inceleme başlatıldı

İstanbul ve Ankara'nın ardından bir belediyeye daha inceleme
Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler

Yangında 5 çocuğunu kaybeden acılı anneden gündem yaratacak iddia
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MIKE TYSON-JAKE PAUL BOKS MAÇI! Mike Tyson-Jake Paul boks maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Bu hafta İstanbul'da hava yağmurlu mu? 15-16 Kasım Meteoroloji'den uyarı! TRT 1 yayın akışı! 14 Kasım Perşembe TRT 1'de hangi diziler ve programlar var? 13 Kasım Çarşamba reyting sonuçları! AB ve Total sıralamasında en çok izlenen diziler ve programlar hangileri? Dilber dansı izle! 14 Kasım İnci Taneleri Dilber'in yeni dansı ve 22. bölümde neler olacak? AÖF Açık öğretim sınavları ne zaman? AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? Mike Tyson kimdir? Mike Tyson kaç yaşında, nereli? Etki ajanlığı nedir, yasası ne demek? Etki ajanlığı yasası geri çekildi mi? Kanal D yayın akışı! 14 Kasım Kanal D'de hangi diziler ve programlar var? Kanal D yayın akışı 14 Kasım! İnci Taneleri bu akşam var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı? Esra Erol Nazile Hanım olayı nedir? Yasak aşk ilişkisi olayında son durum ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.