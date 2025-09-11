Bilecik'te Hamsu Köprüsü Geçici Olarak Trafiğe Kapatıldı

Bilecik'te kent içi ulaşımı sağlayan ve bir süredir tadilatta olan Hamsu Köprüsü, güvenlik sebebiyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Yaklaşık 1 ay önce bir yöne akışı sağlayan kısmın yıkılıp yapım çalışmalarının devam ettiği köprüde, trafik yıkılmayan kısımdan çift yönlü sağlanıyordu.

Yapılan tadilat sırasında köprünün bu kısmında da güvenlik riski tespit edilince köprü trafiğe tamamen kapatıldı.

Polis ekipleri, köprüde güvenlik önlemleri alarak sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi.

Konuya ilişkin Bilecik Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Hamsu Köprüsü'nde yürütülmekte olan yapım ve onarım çalışmaları sırasında diğer ayak üzerinde güvenlik riski oluşturabilecek bir durum tespit edilmiş olup, vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla köprü çift yönlü olarak araç trafiğine geçici süreyle kapatılmıştır. Karayolları ekipleri, yolun en kısa sürede tekrar ulaşıma açılması için yoğun bir şekilde sahada çalışmalarını sürdürmektedir. İlerleyen saatlerde yolun açılması hedeflenmektedir."