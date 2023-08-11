Bilecik'te hammadde yüklü kamyon devrildi: 1 kişi yaralandı

BİLECİK - Bilecik'in Söğüt ilçesinde yoldan çıkan hammadde yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Akşam saatlerinde Eskişehir'den Söğüt istikametine giden Engin K. yönetimindeki 77 EL 360 plakalı kamyon seyir halindeyken sürücü, bilinmeyen nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan kamyon yan devrildi. İhbar üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Devrilen araçta sıkışan sürücü Engin K.'yı AFAT ve Söğüt Belediyesi İtfaiye ekipleri çıkarttı. Kafasından darbe alan Engin K.'yı müdahale eden 112 acil servis ekipleri daha sonra yaralıyı Ambulans ile Söğüt Devlet Hastanesine götürdü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.