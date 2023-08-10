Üye Girişi
Haberler

Bilecik'te Hammadde Yüklü Kamyon Devrildi, 1 Kişi Yaralandı

Güncel Haberler

Bilecik'in Söğüt ilçesinde hammadde yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Kazada sürücü kafasından darbe aldı ve hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde hammadde yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Eskişehir'den Söğüt istikametine giden Engin K. yönetimindeki 77 EL 360 plakalı kamyon seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Devrilen araçta sıkışan sürücü Engin K'yi AFAD ve Söğüt Belediyesi İtfaiye ekipleri kurtardı. Kafasından darbe alan Engin K'ye müdahale eden 112 acil servis ekipleri yaralıyı Söğüt Devlet Hastanesine götürdü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Eskişehir Bilecik Söğüt Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title