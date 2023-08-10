Bilecik'te Hammadde Yüklü Kamyon Devrildi, 1 Kişi Yaralandı
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde hammadde yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Kazada sürücü kafasından darbe aldı ve hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde hammadde yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Eskişehir'den Söğüt istikametine giden Engin K. yönetimindeki 77 EL 360 plakalı kamyon seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Devrilen araçta sıkışan sürücü Engin K'yi AFAD ve Söğüt Belediyesi İtfaiye ekipleri kurtardı. Kafasından darbe alan Engin K'ye müdahale eden 112 acil servis ekipleri yaralıyı Söğüt Devlet Hastanesine götürdü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel