Bilecik'te Halk Sağlığı Haftası Kapsamında Karbonmonoksit Ölçümü ve Tütün Denetimi Yapıldı

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Haftası kapsamında Atatürk Parkı'nda düzenlediği etkinlikte karbonmonoksit ölçümü yaparak vatandaşları tütün ürünlerinin zararları hakkında bilgilendirdi.

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğünce, Halk Sağlığı Haftası kapsamında karbonmonoksit ölçümü ve tütün denetimi yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Atatürk Parkı'nda stant açarak vatandaşlara broşür dağıtımı yapıldığı ve karbonmonoksit ölçümü gerçekleştirildiği kaydedildi.

Vatandaşların bilgilendirilerek gerekli yönlendirmelerin yapıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tütün ve tütün ürünlerinin kalp hastalıkları, bazı kanser türleri ve solunum yolu problemleri gibi ciddi rahatsızlıklara yol açmaktadır. Sağlıklı bir gelecek için dumansız bir hayat hepimizin ortak hedefi olmalıdır. Sağlıklı bir toplum için en büyük destek, toplumun her kesiminden gelen birlikteliktir. Birlikte daha güçlü, birlikte daha sağlıklıyız."

Açıklamada, Vali Vekili Akgün Corav, Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz ve İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı'nın öncülüğünde tütün denetimi yapıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
