Bilecik'te Halk Eğitimi Merkezi Kursları Ürün Sergisi

Bilecik'te, Halk Eğitimi Merkezine bağlı kurslarda üretilen ürünler sergilenmeye başladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü önüne kurulan, akşama kadar sürecek sergide, kursiyerlerin yıl boyu yaptıkları tablo, giyecek, rölyef ve nakış gibi ürünler beğeniye sunuldu.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, açılışta yaptığı konuşmada, il genelindeki 2 bine yakın kurstan bu sene 33 bin 789 kişinin yararlandığını söyledi.

Bu sayının Bilecik'in nüfusuna göre büyük bir oran olduğunu vurgulayan Aygöl, şu ifadeleri kullandı:

"Kursiyerlerimizin önemli bölümü belirli bir yaşın üzerinde. Bir meslek, uğraşacak bir alan öğreniyorlar ama en önemlisi sosyalleşiyorlar. Kendilerine güzel vakit geçirecek bir ortam oluşturuyorlar. Kimisi hanesine katkı sağlıyor, kimisi evindeki belirli eşyaları değerlendirme fırsatı buluyor. En önemsediğimiz, bu insanların bir araya gelip, sosyalleşmesi. Bundan dolayı Halk Eğitimi Merkezinin kurslarını önemsiyoruz."

Vali Aygöl, daha sonra eşi Nazlı Aygöl ve beraberindekilerle stantları gezdi.

Programda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş ile vatandaşlar da yer aldı.