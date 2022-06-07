Bilecik'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler

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Bilecik'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA - Yavuz Emrah Sever - Güncel
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Bilecik'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Bilecik'te hakkında 18,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Bilecik'te hakkında 18,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi tarafından il genelinde yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, Vezirhan beldesindeki uygulama sırasında davranışlarından şüphelendikleri A.A'nın kimlik bilgilerini sorguladı.

A.A'nın "Hükümlü ve tutuklunun kaçması" ve "Konutta gece vakti silahla yağma" suçlarından arandığı ve hakkında 18,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel

Suç Araştırma Timi Bilecik Güncel Haberler

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