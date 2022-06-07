Bilecik'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler

Bilecik'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
AA - Yavuz Emrah Sever - Güncel
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Bilecik'te hakkında 18,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Bilecik'te hakkında 18,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi tarafından il genelinde yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler, Vezirhan beldesindeki uygulama sırasında davranışlarından şüphelendikleri A.A'nın kimlik bilgilerini sorguladı.
A.A'nın "Hükümlü ve tutuklunun kaçması" ve "Konutta gece vakti silahla yağma" suçlarından arandığı ve hakkında 18,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel