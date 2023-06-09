Bilecik'te hafif ticari aracın çarptığı çocuk yaralandı
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Bilecik'te yolun karşısına geçmek isteyen bir çocuk, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.
Bilecik'te yolun karşısına geçmek isteyen bir çocuk, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.
Kazım Ö. yönetimindeki 11 AAP 635 plakalı hafif ticari araç, Hürriyet Mahallesi Laleli Sokağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Kadir D'ye (11) çarptı.
Yaralanan çocuk, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavisi süren çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Uğur Baklacı - Güncel