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Bilecik'te Hafif Ticari Araç ile Motosiklet Çarpışması: 1 Kişi Ağır Yaralandı

Bilecik'te Hafif Ticari Araç ile Motosiklet Çarpışması: 1 Kişi Ağır Yaralandı

Güncel Haberler

Bilecik-Söğüt karayolunda meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada kasksız olan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bilecik'te hafifi ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik- Söğüt karayolunda seyir halindeki Ufuk A. yönetimindeki 34 BBK 868 plakalı hafif ticari araç Yeniköy Köy kavşağına geldiğinde karayoluna kontrolsüz şekilde çıkan Cenk A. (19) idaresindeki plakasız motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kasksız olan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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