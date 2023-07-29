Bilecik'te Hafif Ticari Araç Devrildi, 1 Kişi Yaralandı

Bilecik'te istasyon mahallesinden kent merkezi yönüne seyreden bir hafif ticari araç, TOKİ Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak üst geçidin ayağına çarptı ve devrildi. Kazada sürücü yaralandı ve olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede bir süre ulaşım kontrollü sağlandı.