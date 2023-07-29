Bilecik'te Hafif Ticari Araç Devrildi, 1 Kişi Yaralandı
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Bilecik'te istasyon mahallesinden kent merkezi yönüne seyreden bir hafif ticari araç, TOKİ Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak üst geçidin ayağına çarptı ve devrildi. Kazada sürücü yaralandı ve olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede bir süre ulaşım kontrollü sağlandı.
Bilecik'te hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
İstasyon Mahallesi'nden kent merkezi yönüne seyreden Ahmet G. yönetimindeki 11 AAH 002 plakalı araç, TOKİ Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak üst geçidin ayağına çarpıp devrildi.
Sürücünün yaralandığı kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, aracın bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından normale döndü.