Bilecik'te hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek 60 hacı adayı, Bilecik'ten dualarla uğurlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi.

Vali Kemal Kızılkaya, burada yaptığı konuşmada, Osmanlı'dan bugüne kadar geleneklerde hacı adaylarını sürre alaylarıyla uğurlamanın olduğunu söyledi.

Osmanlı'nın ilk başkenti Bilecik'te bir sürre alayıymış gibi hacı adaylarını gönülden uğurlamaktan son derece mutlu olduklarını kaydeden Kızılkaya, "Sizler seçilmiş bahtiyar müminlersiniz. Biz böyle kabul ediyor ve inanıyoruz. O kutsal beldelere Cenab-ı Allah'ın misafirleri olarak gidiyorsunuz. Misafirin ricası talebi ev sahibi için makbuldür. Sizlerin ricası dua olur. Geride bıraktığınız bu aziz milletimizin sizlerin dualarına ihtiyacı var. Dualarınızı esirgemeyiniz. Yolunuz açık, haccınız mebrur olsun." diye konuştu.

İl Müftüsü Ali Erhun ise uzun bir aradan sonra ilk defa hacı uğurlama merasimiyle bir araya geldiklerini ifade ederek şunları kaydetti:

"Malumunuz pandemiden dolayı iki yıldır hac kapıları kapalıydı. Çok nasipli ve çok bahtiyar insanlarsınız. Şu anda 80 milyonun içinde seçilmiş ve o kutsal beldelere, Resul-i Kibriya efendimize onun Mescidi Nebevisine gidecek nasipli insanlarsınız. Sizler bizim yani geride bıraktıklarınızın elçileri olarak gidiyorsunuz o topraklara. Bizim dua elçilerimizsiniz. Bizler sizi oraya Rabbimize dua etmeniz için gönderiyoruz. Bunun için orada bulunduğunuz her anı, her saniyeyi değerlendirin Beytullah'ta Arafat'ta Mina'da Müzdelife'de geride bıraktığınız bu aziz milletimize ve bütün ümmet-i Muhammed'e bol bol dua edin inşallah."

Hacı adayları, İl Müftüsü Erhun'un yaptığı duanın ardından kutsal topraklara gitmek üzere uğurlandı.

Programa din görevlileri ile beraber hacı adayları ve aileleri katıldı.