Bilecik'te Gümrük Kaçağı Makarona Operasyonu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, gümrük kaçağı dolu ve boş makarona el konuldu.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı tütün ve tütün mamulleriyle mücadele kapsamında kent merkezinde bir araca operasyon düzenledi.

Araçta yapılan aramada çok sayıda dolu ve boş makaron, bulundu.

Operasyonda yakalanan zanlı hakkında işlem başlatıldı.