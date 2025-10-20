Bilecik'te Gümrük Kaçağı Makarona Operasyonu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, gümrük kaçağı makarona el konuldu.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı tütün ve tütün mamulleriyle mücadele kapsamında kent merkezindeki bir eve operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada çok sayıda dolu ve boş makaron, açık tütün ve profesyonel sigara sarma makinesi ile kompresör bulundu.

Operasyonda yakalanan zanlı hakkında işlem başlatıldı.