Bilecik'te Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Bilecik için gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından, Cumartesi günü Bilecik ve Bursa'da hissedilecek kuvvetli ve gök gürültü sağanak yağış beklenildiği belirtildi. Vatandaşlar, yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağış şiddetinin; sel, su baskınları, ulaşım aksaklıkları, yıldırım düşmesi gibi doğal afet olaylarına yol açabileceği yönünde uyarıldı. Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yayımlanan mesajda; yaşanabilecek olumsuzluklara karşı şiddetli yağış, sel ve yıldırımdan korunma yöntemlerinin yaşanacak olumsuzları en aza indirebileceği belirtildi. - BİLECİK