Üye Girişi
Haberler

Bilecik'te Girişimci Serhat Akbaş, Yarış Atı Yetiştiriyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde hara kuran girişimci Serhat Akbaş, Arap ve İngiliz cinsi yarış atı yetiştiriyor. Akbaş, 4 senede 40 yarış atını Türk atçılığına kazandırdı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde hara kuran girişimci Serhat Akbaş, Arap ve İngiliz cinsi yarış atı yetiştiriyor.

Memleketi Kocaeli'nin İzmit ilçesinden 5 yıl önce Pazaryeri ilçesi Arapdede köyüne gelen 43 yaşındaki Akbaş, 1 yıllık hazırlık aşamasının ardından 2020'de at yetiştiriciliği tesisini faaliyete geçirdi.

Yaklaşık 300 dönüm alana kurulu haradaki 8 padok (yarış atlarının gezdirildiği yer) ve 40 hayvan kapasiteli tesisinde yetiştiriciliğe başlayan Akbaş, 4 senede 40 yarış atını Türk atçılığına kazandırdı. Bu atlar, sahipleri tarafından İstanbul, Ankara, Adana ve Kocaeli'ndeki hipodromlarda yarıştırılıyor.

Ailesiyle tesisteki evinde yaşayan, çalışanlarıyla üçüncü kuşak 10 tay ile 20 kısrağına bakan Akbaş, haftanın 7 günü hem kendisine hem de pansiyon hizmeti verdiği, başkalarına ait atlarla ilgileniyor.

Hayvanların beslenmesinde ihtiyaç duyulan yonca ve yulaf ile çeşitli otları da aynı köydeki tarlasında üreten Akbaş, böylece haranın yem ihtiyacının yüzde 40'ını kendisi karşılıyor.

Serhat Akbaş, gazetecilere, yaklaşık 14 yıldır atçılıkla ilgilendiğini söyledi.

İzmit'te de harasının bulunduğunu ifade eden Akbaş, "Atlarımızın sayısı çoğaldıkça yer ihtiyacı duyduk. Bir arkadaşımla İnegöl'e mobilya bakmaya giderken civardaki araziler hoşuma gitti. Araştırma yaparken burayı keşfettik. Temmuz 2019'da inşaata başladık. Daha sonra etrafını çevirdik ve atlarımızı getirdik. Eşim ve çocuğumla buradaki bungalovda yaşıyoruz." diye konuştu.

"Kendi çocuğumuz gibi yetiştiriyoruz"

Akbaş, tesisin tüm ihtiyaçlarını kendilerinin üretmeyi amaçladıklarını, bu sebeple büyük çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Ağırlıklı olarak İngiliz atı yetiştirdiklerini bildiren Akbaş, "Buradan çıkan atlar bütün hipodromlara gidiyor. Kocaeli'nde kendi ekibimiz var. Satılmayan atlarımızı oraya gönderiyor, kendimiz koşturuyoruz. Kaliteli atlar yetiştirerek hem Bilecik'e hem de Türk atçılığına kazandırmak istiyoruz." dedi.

Akbaş, güne erken başladıklarını, saat 06.30'da atların yemlerini vererek rutin bakımlarını yaptıklarını belirtti.

Rahatsızlanan atların tedavilerini de aynı yerde gerçekleştirdiklerini anlatan Akbaş, "Bu iş gönül, sevda işi. Sattığımız at yarış kazandığında dünyalar bizim oluyor. Mesela sattığımız 'Polychromo' adında bir atımız vardı, dün ilk yarışını kazandı." ifadesini kullandı.

Yetiştiricilik aşamalarına ilişkin bilgi veren Akbaş, şunları kaydetti:

"Annelerimize önce aygır seçiyoruz. Ardından aşım yapılıyor, 11 ay gebe kalıyor. Yavrular ilk 6 ay annelerinin yanında duruyor. Daha sonra annesinden ayırıp kendimize alıştırıyoruz. Onlarla bağ kuruyoruz. Kendi çocuğumuz gibi yetiştiriyoruz. Bunlar bizim evladımız sayılır. Herhangi bir dertleri bizim canımızı sıkıyor."

Kaynak: AA / Güncel

Pazaryeri bilecik Ekonomi Güncel Tarım Spor

Narin cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan 22 kişi adliyeye sevk edildi

Narin cinayeti soruşturmasında önemli gelişme! Hepsi birden adliyeye sevk edildi

 Adliyeye sevk edildiler! Peki Narin Güran soruşturmasının 22 şüphelisi kim?

Düğümü onlar çözecek! Peki kim bu adliyeye sevk edilen 22 şüpheli?

 Narin'in cansız bedeninin bulunduğu derede 17 yıl önce Muhammed'in de cesedi bulunmuş

Narin'in bulunduğu dereden Muhammed'in de cesedini çıkarmışlar
'Bir şey gördüm söyleyemiyorum' diyerek ağlamıştı! Kadın muhabir ne gördüğünü açıkladı

"Bir şey gördüm söyleyemiyorum" demişti! Neyle karşılaştığını günler sonra açıkladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Beşiktaş taraftarı, Trabzonspor maçını neden alınmayacak? EXXEN canlı izle! (HULLY CITY- SHEFFIELD) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! EXXEN spor canlı izle Hull City - Sheffield Utd maçı ne zaman? Müge Anlı, Çiğdem Koçyiğit bulundu mu, son durum ne? 12 Eylül Müge Anlı'da neler oldu? 12 Eylül hangi burç? 12 Eylül burcu yükseleni ne? 12 Eylül burç özellikleri nedir? Bahar Candan olayı nedir, davası ne oldu? Bahar Candan çıktı mı, son durum nedir? TUS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS sonuçları nasıl sorgulanır? Mehmet Sepil kimdir? Halk Tv konuğu Mehmet Sepil kaç yaşında, nereli? Mehmet Sepil biyografisi! 2 yaşındaki çocuğu balkondan attı! Üvey babaanne 2 yaşındaki çocuğu neden balkondan attı? Olay nerede oldu? Çocuğun sağlık durumu nasıl? Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak canlı izle! 12 Eylül Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak saat kaçta başlıyor, son bölüm ne oldu? Narin'in cesedinin bulunduğu derede 17 yıl önce bir çocuk cesedi daha bulunmuş! 17 yıl önce derede bulunan çocuk kim? Merkez Bankası Eylül ayı toplantısı ne zaman? MB Eylül ayı toplantısı hangi gün, faiz kararı ne zaman Eylül 2024?
title