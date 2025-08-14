Bilecik'te Geyik Sürüsü ve Yaban Hayvanları Fotokapanla Görüntülendi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yerleştirilen fotokapanlarla, gece ve sabah saatlerinde ormandan inen geyik sürüsü ve yiyecek arayan diğer yaban hayvanları görüntülendi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde araziye giren geyik sürüsü ve diğer yaban hayvanları, fotokapanla görüntülendi.

Yaban hayvanlarının yaşantılarını görüntülemek isteyen vatandaş, Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Ege bölgelerinin kesişiminde yer alan D-650 kara yolu ile Yüksek Hızlı Tren güzergahındaki merkez Kurtköy ile Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy arasında bulunan arazisine fotokapan yerleştirdi.

Gece ve sabahın erken saatlerinde ormanlık alandan inen geyik sürüsü ile yiyecek arayan kurt, tilki, domuz ve çakal gibi yaban hayvanları da görüntülendi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
