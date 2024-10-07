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Bilecik'te Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın

Bilecik'te Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın
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Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangına müdahale sürüyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Yeni Sanayi Sitesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve Bozüyük Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, çevre güvenliğini alırken itfaiye görevlileri, yangını kontrol altına almak için müdahalelerini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel

Bozüyük İtfaiye bilecik Polis

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