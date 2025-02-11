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Bilecik'te Genç Sada Kur'an-ı Kerim Yarışması Finali Düzenlendi

Bilecik'te Genç Sada Kur'an-ı Kerim Yarışması Finali Düzenlendi
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Bilecik'te, Milli Eğitim Bakanlığı himayelerinde 'Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın Marmara 2. Bölge Finali gerçekleştirildi. Etkinlikte 10 vilayetten 20 öğrenci, Kur'an-ı Kerim'den ayetler seslendirdi. Vali Aygöl, programın anlamına vurgu yaparak gençlerin geleceğe umutla bakmasını sağladığını belirtti.

Bilecik'te, "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nın Marmara 2. Bölge Finali düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü himayelerinde Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen, Bilecik Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesince organize edilen etkinliğin açılışında, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi dinletisi ve alp gösterisiyle süren programda, Bilecik, Tekirdağ, Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Sakarya, Kocaeli ve Yalova'daki 20 ortaokul ve liseyi temsil eden birer öğrenci, Kur'an-ı Kerim'den çeşitli ayetler seslendirdi.

Vali Şefik Aygöl, etkinlikte yaptığı konuşmada, Bilecik'in Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olduğunu hatırlattı.

Kentte İslam'a hizmet etmiş pek çok Osmanlı büyüğünün kabirlerinin yer aldığını vurgulayan Aygöl, "Bu programın burada olması bunun için çok anlamlı. Bugün ayrı bir umutlanıyor, mutlu oluyoruz çünkü 'İmam hatipler, Kur'an okuyanlar' deyince, yıllarca Kur'an'ın sancaktarlığını yapan bu topraklarda dahi 'Bu insanlar sadece imam olacak, ölü yıkayacak, lazım olduğunda defin yapacak' gibi bir algı oluştu." dedi.

Bir valinin, bakanın, cumhurbaşkanının, başsavcının Kur'an okuyanlardan olabileceğini belirten Aygöl, "Bugün 10 vilayetteki 20 evladımızdan Allah'ın kelamını güzel dilleriyle dinleme fırsatı bulmuş olduk. Bu çocuklarımızın, gençlerimizin varlığı geleceğimize daha umutla bakmamıza çok büyük bir vesiledir." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek de Kur'an'ın kalplere şifa verdiğini belirtti.

Buna benzer programların devamını dileyen Şimşek, yarışmaya katılan öğrencileri tebrik etti.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer ile Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Kadir Söngüt'ün de katılımcılara hitap ettiği yarışma, kazananlara ödüllerinin verilmesi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Organizasyona, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İl Müftüsü Ahmet Dilek, kurum müdürleri, öğretmenler ile öğrencilerin velileri katıldı.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
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