Bilecik'te Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni Düzenlendi

Bilecik'te Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni Düzenlendi
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde, Osmanlı Padişahı Sultan 2. Bayezid'in hayır şartı gereği toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi. Vali Faik Oktay Sözer, çocukların vatana hayırlı bireyler olarak yetişmelerini temenni etti.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Osmanlı padişahı Sultan 2. Bayezid'in hayır şartı gereği, Ertuğrul Gazi Mescidi'nde düzenlenen programda çocuklar, dualarla sünnet edildi.

Açıklamada programdaki konuşmalarına yer verilen Vali Faik Oktay Sözer, sünnet olan çocukların vatana ve millete hayırlı bireyler olarak yetişmelerini temenni etti.

Böylesine köklü bir geleneğin sürdürülmesinin önemine dikkati çeken Sözer, "Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah damatlıklarını da görmeyi nasip etsin." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
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