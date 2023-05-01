Bilecik'te Geleneksel Tek Kurşun ve Trap Atış Müsabakaları gerçekleştirildi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Merkez Avcılık ve Atıcılık Kulübü tarafından düzenlenen Geleneksel Tek Kurşun ve Trap Atış Müsabakaları yapıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Merkez Avcılık ve Atıcılık Kulübü tarafından düzenlenen Geleneksel Tek Kurşun ve Trap Atış Müsabakaları yapıldı.

Tüm şehitlerin anısına düzenlenen geleneksel "Avcı Bayramı" hafta sonu coşkuyla kutlandı. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden birçok avcı, atıcı ve doğaseverin katıldığı yarışmaları yüzlerce kişi izlerken, müsabakalarda 2 bin sporcu birbirleriyle kıyasıya yarıştı.

Bu yıl müsabakalarda 40 metre pet şişe kategorisi, 55 metre hedef atışı, 90 metre gonk ve 35 metre tavşan hedef atışı kategorisi olmak üzere toplam 4 kategoride sporcular birbirleriyle mücadele etti.

Poligonlara çıkan amatör ve profesyonel yarışmacılar, sporseverler tarafından büyük bir ilgi ve heyecanla izlendi.

Müsabakalarla hakkında bilgi veren Osmaneli Merkez Avcılar Kulübü Başkanı Mustafa Avcı, geleneksel hale gelen ve bu yıl 30'cusu düzenledikleri etkinlikteki amaçlarının ateşli silahların düğünlerde, eğlence yerlerinde, maç sevinçlerinde, bayramlarda ve meskün mahallerde kullanılmasının önüne geçmek olduğunu söyledi.

Başkan Avcı, "Bu tarz organizasyonlarla, atışa meraklı amatör olmaya aday dostlarımıza bu sporu sevdirmek, ata sporumuz olan atıcılığın geliştirilmesini sağlamak, ilçemizin tanıtımını, gelişmesini ve reklamını yapmak, avcılık ve atıcılıkla uğraşan tüm doğasever sporcuların kendi aralarında tanışıp kaynaşmasını ve dayanışmasını sağlamak ve aynı zamanda kötü uğraş ve alışkanlık edinen genç kardeşlerimizi atıcılığa özendirmek gibi amaçlarla düzenlemekteyiz." dedi.