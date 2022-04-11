Bilecik'te gebe kedi sezaryenle doğum yaptı

Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde gebe kediye sezaryenla doğum yaptırıldı.

Söğüt Ertuğrulgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yetkililerinin tedavi amaçlı merkeze getirdiği kedinin, kontrollerinde gebe olduğu belirlendi.

Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, tedavi ve rehabilitasyon merkezine getirilen gebe kediye müdahalede bulunduklarını anlatarak, "Sezaryen ile doğumunu gerçekleştirdik. Kedi ve yavrularının durumu gayet iyi. İyileşene kadar misafirimiz. Tedavi tamamlandıktan sonra okulumuza teslim edeceğiz." dedi.