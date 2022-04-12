Bilecik'te freni boşalan kamyon park halindeki araçlara çarptı - Haberler

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Bilecik'te freni boşalan kamyon park halindeki araçlara çarptı

AA - Yavuz Emrah Sever - Güncel
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Bilecik'te freni boşalan kamyon park halindeki araçlara çarptı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde park halindeyken freni boşalan yem yüklü kamyon, park halindeki 3 araca çarparak durabildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Bilecik'in Söğüt ilçesinde park halindeyken freni boşalan yem yüklü kamyon, park halindeki 3 araca çarparak durabildi.

İnönü Caddesi'nde bulunan İlçe Tarım Kredi Kooperatifi'ne yem taşınması için park edilen 39 DF 810 plakalı kamyonun bir süre sonra freni boşaldı. Caddede ilerleyen kamyon, park halindeki 3 araca çarparak durdu.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonun da aralarında bulunduğu 4 araçta hasar meydana geldi.

Kaza bölgesinde hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Bilecik'te freni boşalan kamyon park halindeki araçlara çarptı

Bilecik'te freni boşalan kamyon park halindeki araçlara çarptı

Bilecik'te freni boşalan kamyon park halindeki araçlara çarptı

Bilecik'te freni boşalan kamyon park halindeki araçlara çarptı

AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel

Hisarcık, Bilecik, İnönü, Söğüt, Güncel, Haberler

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