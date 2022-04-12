Bilecik'te freni boşalan kamyon park halindeki araçlara çarptı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Bilecik'in Söğüt ilçesinde park halindeyken freni boşalan yem yüklü kamyon, park halindeki 3 araca çarparak durabildi.

İnönü Caddesi'nde bulunan İlçe Tarım Kredi Kooperatifi'ne yem taşınması için park edilen 39 DF 810 plakalı kamyonun bir süre sonra freni boşaldı. Caddede ilerleyen kamyon, park halindeki 3 araca çarparak durdu.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonun da aralarında bulunduğu 4 araçta hasar meydana geldi.

Kaza bölgesinde hasar tespit çalışmalarına başlandı.