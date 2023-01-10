Bilecik'te forklift ile çuvalların arasında sıkışan işçi öldü Güncel Haberler Bilecik'te döküm fabrikasında yaşanan iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti. Bilecik'te döküm fabrikasında yaşanan iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti. Bilecik 2. Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde'deki tesiste çalışan Haydar Karanfil (48), hareket halindeki forklift ile içi malzeme dolu büyük çuvalların arasında sıkışarak ağır yaralandı. Fabrikaya gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Karanfil, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yeri inceleme ekipleri ise döküm fabrikasında inceleme yaptı. Kaynak: AA / Güncel Organize Sanayi Bölgesi Bilecik Güncel Haberler

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