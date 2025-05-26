Bilecik'te Fırtına Ağacı Devrildi, Kafe Zarar Gördü

Bilecik'te Fırtına Ağacı Devrildi, Kafe Zarar Gördü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te etkili olan fırtına nedeniyle bir çam ağacı, kafenin bahçesine devrildi. Olay güvenlik kamerasınca kaydedilirken, kafede müşteri bulunmadığı öğrenildi.

Bilecik'te gün içinde etkili olan fırtınada zarar gören bir ağacın kafenin bahçesine devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Kentte öğlen saatlerinde etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle zarar gören, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir kafenin yanındaki 15 metrelik çam ağacı, iş yerinin bahçesine devrildi.

Ağacın devrilmesi, iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Devrilme sırasında kafede ve bahçesinde müşteri bulunmadığı belirtildi.

Belediye ekiplerinin kafede zarara yol açan ağacın parçalarını temizlediği öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

Eski Kızılay Başkanı'nın kızına hapis cezası
29 gole katkı yapmıştı! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı

29 gole katkı yapmıştı! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mısır Çarşısı'nda yedi içti bir kuruş para vermedi: Bugün de karnımız doydu

Mısır Çarşısı'nda yedi içti bir kuruş para vermedi
10 senedir İzmir'e gidip gelen kadının isyanı: Nedenini bir türlü çözemedim

10 senedir İzmir'e gidip gelen kadın çektiği video ile isyan etti
Gazze'de sözün bittiği yer! Alevlerin arasında kalan kız çocuğu böyle görüntülendi

Bu nasıl bir çaresizliktir! Gazze'de sözün bittiği yer
Jennifer Lopez biletleri satışa çıktı! Avantajlı biletler yok sattı

İstanbul'da Jennifer Lopez fırtınası! Sadece yedi dakika sürdü
Emektar oyuncu Şerif Sezer trafik kazası geçirdi

Usta oyuncu Bodrum'da ölümden döndü
Çok sayıda şubesi bulunan Başkent Gross konkordato talep etti

Ünlü market zinciri konkordato talep etti
Hizmet sıfır, zam okkalı! Beykoz Belediyesi'nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi

Belediyenin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi: Rezil olduk rezil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.