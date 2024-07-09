Bilecik'te firari hükümlü yakalandı, Osmaneli'nde kaçak tütün mamulleri ele geçirildi

Bilecik'te 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma yaptı.

Çalışmalarda, "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Osmaneli'nde kaçak tütün mamulleri ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bandrolsüz tütün ve tütün mamulü satanlara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, Osmaneli ilçesindeki bir şüphelinin iş yerinde yapılan aramada, 100 kutuda 20 bin boş makaron, 25 nargile tütünü ile 8 elektronik sigara likidi bulundu.

Zanlı hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.