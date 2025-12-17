Bilecik'te firari hükümlü yakalandı
Bilecik'te, 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan Sezer B., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
|Bilecik'te, 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Selbükü köyünde aranan kişilerin yakalanması yönelik yaptığı uygulamada, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçtan toplam 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sezer B'yi (33) yakaladı.
Yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel