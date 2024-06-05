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Bilecik'te firari hükümlü yakalandı

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Bilecik'te kesinleşmiş hapis cezası olan bir firari hükümlü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Üzerinde 1 gram esrar bulunan kişinin, daha önce uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Bilecik'te kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir kişinin üzerinde 1 gram esrar ele geçirdi.

Bu kişinin, "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bilecik Suç Hukuk Güncel Haberler

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