Bilecik'te firari hükümlü yakalandı

Bilecik'te kesinleşmiş 12 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü olmak üzere 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firariyi yakaladı.

Yanında bulunan başka bir şahsın üzerinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde tüketiminde kullanılan bong aparatı ele geçirdi. Gözaltına kişiler hakkında işlem başlattı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, cezaevine teslim edildi.