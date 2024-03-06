Bilecik'te firari hükümlü yakalandı

Bilecik'te kesinleşmiş 5 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firariyi yakalayıp hakkında işlem başlattı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.