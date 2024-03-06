Bilecik'te firari hükümlü yakalandı
Bilecik'te 5 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, polis tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Bilecik'te kesinleşmiş 5 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firariyi yakalayıp hakkında işlem başlattı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.