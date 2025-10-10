Bilecik'te Firari Hükümlü Jandarma Tarafından Yakalandı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde jandarma tarafından yapılan uygulamada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığınca ekiplerince aranan kişilere yönelik Küre köyünde asayiş uygulamasında, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ö'yü (25) yakaladı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.