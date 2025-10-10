Haberler

Bilecik'te Firari Hükümlü Jandarma Tarafından Yakalandı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde jandarma, kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü F.Ö.'yü yakaladı. Hükümlü, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma' suçundan 1 yıl 8 ay cezası ile aranan bir kişiydi.

İlçe Jandarma Komutanlığınca ekiplerince aranan kişilere yönelik Küre köyünde asayiş uygulamasında, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ö'yü (25) yakaladı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

