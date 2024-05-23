Bilecik'te Firari 2 Hükümlü Yakalandı

Bilecik'te çeşitli suçlardan kesinleşmiş cezaları bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" ile başka suçlardan kaydı bulunan 13 yıl 21 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası aranan hükümlü ile Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "trafik güvenliğini tehlikeye sokulması" suçundan 16 ay 15 gün cezası bulunan hükümlüye yönelik çalışma başlattı.

Kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlüler yakalanarak, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.