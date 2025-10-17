Bilecik'te Filistin Yararına Hayır Çarşısı Kermesi Düzenlendi

Bilecik İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Bilecik Şubesince açılan Filistin Yararına Hayır Çarşısı kermesi, Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine yardım sağlamak amacıyla düzenlendi.

Kayıboyu Camisi Bahçesi'nde düzenlenen kermeste, TDV Kadın Kolları ve gönüllülerin hazırladığı yiyecekler ile el sanatı ürünler satışa sunuldu.

İl Müftü Yardımcısı Adem Özsoy, yaptığı açıklamada, Filistin ve Gazze'de zor durumda olan insanlar için kermes hazırladıklarını ifade etti.

Kermesten elde edilecek gelirin, Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirten Özsoy, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz günlerde ateşkes yapılmıştı. Bu kapsamda TDV tarafından Filistin ve Gazze'ye yardım tırları ulaştırıldı. Bilecik'ten de Gazzeli kardeşlerimize ulaştırılması amacıyla 'Hayır Çarşısı' düzenledik. Kermesimize destek sunan Bilecikli vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Filistin halkının temel ihtiyaçlarını karşılanmasında ve zor zamanlarına bir nebze destek olmak istedik."