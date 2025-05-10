Pakistan ve Hindistan ateşkes ilan etti

Korkulan olmadı! Hindistan ve Pakistan arasında ateşkes
Çanakkale'de yolcu otobüsünün de karıştığı zincirleme kaza: 8 ölü

Yolcu otobüsünün de karıştığı zincirleme kazada can pazarı
Özgür Özel: Terörsüz Türkiye'ye evet diyoruz, silahların bırakılmasını bekliyoruz

Türkiye'nin kilitlendiği meselede hükümetle hemfikir: Destekliyoruz
Özel çocukları tokatlayan kadın öğretmen tutuklandı

Görüntülerin ele verdiği kadın öğretmen cezaevine gönderildi

Bilecik’te Feci Kaza: 3 Ölü, 1 Yaralı

Bilecik’te Feci Kaza: 3 Ölü, 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil ve 1 motosiklet çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BİLECİK'in Osmaneli ilçesinde 2 otomobil ile 1 motosikletin karıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Osmaneli ilçesine bağlı Selimiye köyü Kuzuluk mevkisinde meydana geldi. Semih Altın (31) idaresindeki 16 AGZ 881 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Harun Cengiz (58) yönetimindeki 11 AAH 241 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada savrulan otomobillerden biri, arkasında olan Eren Uysal'ın (19) kullandığı 11 ACJ 704 plakalı motosiklete çarparak devrildi. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Semih Altın olay yerinde hayatını kaybetti.

YARALININ DURUMU İYİ

Harun Cengiz, Özcan Çelik (25) ile Eren Uysal, ambulanslarla Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi ile Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumları ağır olan Harun Cengiz ile Özcan Çelik, hastanede hayatını kaybetti. Eren Uysal'ın ise durumunun iyi olduğu belirtildi. Öte yandan kaza, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı anlar yer alıyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'de 2 takımın ve bir teknik direktörün başını yakan gol

Süper Lig'de 2 takımın ve bir teknik direktörün başını yakan gol
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin oğlundan tepki çeken paylaşımlar

Valinin oğlunun TikTok paylaşımlarına bakar mısınız
Konyalı sunucu, Türkiye'yi tehdit eden Hintli generale böyle ayar verdi

Konyalı sunucu, Türkiye'yi tehdit eden Hintli generale ayar verdi
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz

Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse cehenneme çeviririz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.