Bilecik'te Faturasız ve İzinsiz Satılan Cipsler İmha Edildi
Bilecik Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki pazarda yaptıkları denetimlerde faturasız ve izinsiz olarak satışa sunulan 'Suriye cipsi' adı verilen ürünlere el koyarak imha etti. Ekipler, ürünün sağlığa zararlı olabileceği konusunda vatandaşları uyardı.
Bilecik Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, faturasız ve izinsiz satılan cipsleri imha etti.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kurulan pazarda denetimlerini yaptığı sırada, "Suriye cipsi" olarak adlandırılan ürünleri fark etti.
Yapılan araştırmada, nereden alındığı, nasıl üretildiği ve açıkta satılmasının yanı sıra faturası da olamayan yaklaşık 3 çuval cipse, el koydu.
Kızartmasını yapan ekipler, ürünün normal boyutundan daha fazla büyümesini tespit ederken, tüketilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel