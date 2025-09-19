Bilecik'te Fatih Dönmez Kültür Merkezi Konferans Salonu açıldı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Fatih Dönmez Kültür Merkezi Konferans Salonu'nun açılışı gerçekleştirildi.

Gölpazarı İpek Yolu Kültür Sanat Festivali kapsamında kültür merkezinde düzenlenen tören, dua edilmesi ve kurdele kesilmesiyle başladı.

Saygı duruşunda durulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilçenin tanıtım videosu izletildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son dönemlerde turizm alanında büyük atılım gösterdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın turizmi "stratejik sektör" ilan ettiğini anımsatan Alpaslan, şunları kaydetti:

"Biz bu süreç içerisinde yaptığımız çalışmalarla sektörle, ilgili tüm taraflarla, yerel yönetimlerle yaptığımız işbirlikleriyle Türkiye'nin turizmini büyütmeye devam ediyoruz. Dünya ortalamalarının üzerinde büyüyen bir turizm ülkesiyiz. Geçtiğimiz yıl 60 milyar doları geçerek, 61 milyar dolar turizm geliri, 62 milyon ziyaretçiyle dünyada 4'üncü sıraya yerleştik."

Alpaslan, daha üst sıralara yükselmek için çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi.

Yurdun dört bir köşesinin olağanüstü güzelliklere sahip olduğunu vurgulayan Alpaslan, "Adeta cennet topraklar üzerinde yaşıyoruz. Bundan yola çıkarak bu güzellikleri tanıtarak, buraya yatırımlar yaparak Türkiye'nin turizmini büyütme çerçevesindeyiz." dedi.

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ise Gölpazarı'nda güzel belediyecilik hizmeti sunulduğunu ifade etti.

Alpaslan'ın kendilerine her konuda yardımcı olduğunu dile getiren Eldemir, şöyle konuştu:

"Kültür merkezleriyle ilgili olsun, sokak sağlıklaştırmasıyla ilgili olsun, birtakım kültürel etkinliklerde destek istemek noktasında olsun bizleri bugüne kadar hiç boş çevirmedi. Bu güzel eserin meydana çıkmasında da gerçekten Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ve Sayın Bakan Yardımcımızın çok büyük desteği oldu."

İpekyolu Belediyeleri Turizm ve Kalkınma Birliği ve İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ile Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer'in de katılımcılara hitap ettiği organizasyon, Bakan Yardımcısı Alpaslan'a fahri hemşehrilik beratı verilmesi, müzik dinletisi ve halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

Programa, Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan ile diğer ilgililer katıldı.