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Bilecik'te Evden Hırsızlık Yapan 3 Zanlı Tutuklandı

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Bilecik'te bir evde yaşanan hırsızlık olayının ardından yapılan çalışmalar sonucunda 3 zanlı tutuklandı. Zanlıların üzerlerinde ve çantalarında çalınan eşyalar ele geçirildi.

Bilecik'te evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evde yaşanan hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı.

Ekipler, olay yeri ve bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Gözaltına alınan zanlıların üzerlerinde ve çantalarında yapılan aramalarda söz konusu adresten çalındığı belirlenen 2 bakır kazan, 3 su saati, 4 musluk bataryası ve 7 musluk vanası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "evden hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığını ihlali" suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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