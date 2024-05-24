Bilecik'te Evden Hırsızlık Yapan 3 Zanlı Tutuklandı

Bilecik'te evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evde yaşanan hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı.

Ekipler, olay yeri ve bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Gözaltına alınan zanlıların üzerlerinde ve çantalarında yapılan aramalarda söz konusu adresten çalındığı belirlenen 2 bakır kazan, 3 su saati, 4 musluk bataryası ve 7 musluk vanası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "evden hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığını ihlali" suçlamasıyla tutuklandı.