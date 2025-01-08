Bilecik'te Evden Hırsızlık Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı
Bozüyük ilçesinde bir evden hırsızlık yaparken yakalanan 2 kişi tutuklandı. Şüphelilerin daha önce de ev eşyalarını çaldığı belirlendi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Çarşı Mahallesi'ndeki bir eve izinsiz giren kişilerin olduğu ihbarını alan polis, ikametten buzdolabı çıkarmaya çalışırken 2 zanlıyı suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin yapılan sorgulamalarında, daha önce de ev eşyalarını çalarak başka bir şüpheliye sattıkları tespit edildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.
Zanlılardan ikisi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Polis, ealıntı ev eşyaları sahibine teslim edildi.-