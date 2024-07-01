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Bilecik'te Evden Dizüstü Bilgisayar Çalma Olayında Zanlı Yakalandı

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Bilecik'te bir evden dizüstü bilgisayar çaldığı öne sürülen zanlı, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi. Çalınan bilgisayar ise sahibine teslim edildi.

Bilecik'te bir evden dizüstü bilgisayar çaldığı öne sürülen zanlı yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Kızılay Caddesi'ndeki bir evden dizüstü bilgisayar çalan şüpheliyi yakalamak için çalışma yaptı.

Yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Çalındıktan sonra başkasına satıldığı tespit edilen bilgisayar, ekiplerce bulunarak sahibine verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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