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Bilecik'te Ev Bahçesine Giren Yılan İtfaiye Tarafından Yakalandı

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir evin bahçesine giren yaklaşık bir buçuk metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalandı. Yılan daha sonra doğal yaşam alanına salındı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir evin bahçesine giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Dereboğaz Mahallesi'nde Mehmet Yetimler'in evin bahçesinde yaklaşık bir buçuk metre uzunluğundaki yılanı gören vatandaşlar, durumu Pazaryeri Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine evin bahçesine giden ekipler, merdiven altındaki yılanı yakaladı.

Yılan daha sonra doğal yaşam alanına salındı.

Kaynak: AA / Güncel

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