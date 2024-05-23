Bilecik'te Esrar Ele Geçirilen 2 Zanlı Gözaltına Alındı
Bilecik'te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, üzerlerinde esrar bulunan 2 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldı.
Bilecik'te üzerlerinde esrar ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent merkezinde çalışma yaptı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda bir miktar gram esrar bulundu.
Gözaltına alınan zanlılar hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak"tan yasal işlem başlatıldığı bildirildi.