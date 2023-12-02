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Bilecik'te "Engelsiz Yaşam Empati Yürüyüşü" yapıldı

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Bilecik'te, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında "Engelsiz Yaşam Empati Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Bilecik'te, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında "Engelsiz Yaşam Empati Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Bilecik Belediyesi, Kent Konseyi ve Engelsiz Yarınlar Derneği ile Engelsizim Yaşam ve Yardımlaşma Dayanışma Derneği işbirliğindeki yürüyüş, Şehitler Parkı'ndan başladı.

Sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar, etkinlikte kısa süreliğine engelli gibi davranmak için akülü tekerlekli sandalye kullandı. Gözlerini kapatıp beyaz bastonla yön bulmaya çalışan katılımcılar, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından yaptığı konuşmada, bugün sorunların ve çözümlerin konuşulduğu bir gün olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yaşanan sorunlar sadece bizim değil, ailemizin, çevremizin, toplumun kısaca insanların ortak sorunudur. Engelli olmamız çeşitli nedenlere bağlıdır. Normal bir hayat sürmemiz, ancak toplumsal duyguların çoğalmasıyla oluşur. Engellilerin üretime ve sosyal hayata katılması, sorunların çözümünde çok önemlidir. Tüm engellilerimizin önündeki engelleri kaldırmak için gayret göstermeliyiz. Gönüllüler engellilerimizin daha rahat bir hayat yaşaması için daha fazla gönüllü olmalıdır. Asıl engelliler onları görmeyenlerdir."

Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği Başkanı Aslıhan Volkan ise "Görmeyen bir gözün sarı çizgiler olmadan ya da yoldaki direkler ve tabelalar nedeniyle nasıl zorluklar yaşayabileceğini gözlemledik. Her engel grubunun farklı ihtiyaçları var." dedi.

Ayrıca, Kent Konseyi'nde sivil toplum kuruluşu ve engelli bireyler ile ailelerinin katıldığı söyleşi düzenlendi.

Kaynak: AA / Güncel

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