DEM Parti'den iktidara çağrı: Bazı düzenlemeler bayram sonrasına bırakılmadan yapılmalı

PKK'nın feshi sonrası ilk toplantı! DEM Parti'nin iktidara çağrısı var
47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor! İşte PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör

İşte terör örgütü PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör
Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

PKK'nın feshi sonrası Şırnak Valiliği'nden dikkat çeken karar
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık

Bilecik'te Engelliler Haftası Etkinliği Düzenlendi

Bilecik'te Engelliler Haftası Etkinliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, özel eğitim öğrencilerinin eserleri sergilendi ve müzik dinletisi gerçekleştirildi. Okul Müdürü Şener Yeni, çocukların hayata sunduğu değerleri vurgularken, toplumsal destek çağrısı yaptı.

Bilecik'te, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Bilecik Özel Eğitim Uygulama Okulunca organize edilen etkinlikte, öğrencilerin ürünleri sergilendi, dans ve müzik dinletisi sunuldu.

Okul Müdürü Şener Yeni, programda yaptığı konuşmada, çocukların her birinin ayrı mucizenin neferleri ve hayata sunulan birer armağan olduğunu söyledi.

Verdikleri mücadelede büyük yol kat ettiklerini ifade eden Yeni, şunları kaydetti:

"Çok şey öğrendiler ve kendilerini yetiştirdiler. ve geliştirmeye de devam edecekler. Onlar vücutlarındaki engellere rağmen hayatlarını yaşayabilmek için ellerinden geleni gösterdiler. Şunu asla unutmayalım, onların bizlerden çok beklentileri yok. biraz sevgi, biraz ilgi ve biraz şefkat. Gerisini kendi mucizeleri halledecektir. Mucize çocuklarımızın etrafındaki tüm fertlerin amacı bir olmalı, tek olmalı ve gelişimi olmalı."

Etkinliğe, Vali Şefik Aygöl, Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Güven Sönmez, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Soner Süzer, POMEM Müdürü Suat Gunbey, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Tahsin Yazır ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle öğrencilerin velileri katıldı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Fidan'a yönelik suikastta yeni detaylar! İlk kez adres işaret edildi

Suikast itirafı gündem yaratmıştı, yeni detaylar ortaya çıktı
Tarihçiden Vatikan'ı sarsacak iddia: Yeni Papa Kayserili ve benim akrabam

Tarihçiden Vatikan'ı sarsacak iddia: Yeni Papa Kayserili
PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi
Alişan'ın annesi siber saldırıya uğradı

Alişan çok sinirlendi: Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkacak
Sosyal medyada yeni tehlike! Gençler A4 kağıdına sığmak için ölümüne yarışıyor

Sosyal medyada yeni ölüm akımı: A4 challenge
4 yıl dağ kadrosunda kalan eski PKK'lıdan süreç yorumu

4 yıl dağ kadrosunda kalan eski PKK'lıdan süreç yorumu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.