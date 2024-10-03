Üye Girişi
Haberler

Bilecik'te En Büyük Afet Tatbikatı Gerçekleştirildi

Bilecik'te En Büyük Afet Tatbikatı Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te AFAD koordinasyonunda yapılan tatbikat, 5,9 büyüklüğündeki bir depreme ve ardından yaşanan afet senaryolarına müdahaleyi simüle etti. Tatbikatta 186 personel görev alırken, 10 yaralı müdahale edildi ve trafik kazası senaryosuyla tamamlandı.

Bilecik'te Valilik himayesinde, İl Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürlüğü koordinasyonunda "Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) - Bilecik Saha Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) 2024 Yılı Tatbikat Takvimi kapsamında yapay zeka destekli "AFAD-RED" yazılımınca oluşturulan senaryo gereği, Bozüyük ilçesi Dodurga beldesi merkezli 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem nedeniyle kentin bazı noktalarında yaşanan olaylara AFAD başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlara bağlı arama kurtarma ve sağlık ekipleri ile polis, jandarma, itfaiye ve psikososyal destek personeli müdahale etti.

İstiklal ve Cumhuriyet mahallelerindeki 2 binadaki yangın ve yıkıma ekipler sevk edildi.

Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada meydana gelen kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditler (KBRN) olayı, eğitimli personel tarafından kontrol altına alındı.

Vali Şefik Aygöl başkanlığındaki 23 afet grubunun temsilcisinden oluşan İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunca, AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun'un yönlendirmesiyle yürütülen, 186 personelin görev aldığı tatbikat, Bilecik-Sakarya kara yolundaki Osmangazi Tüneli'nde meydana gelen trafik kazasına müdahale edilmesiyle sonlandırıldı.

"Bilecik'te gerçekleştirilmiş en büyük tatbikat"

Aygöl, gazetecilere, tatbikatın yaşanması mümkün afetlerdeki koordinasyonun geliştirilmesi için son derece önemli olduğunu söyledi.

Senaryo gereği yaralanan 10 kişinin ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldüğünü, 3'ünün yaşamını yitirdiğini belirten Aygöl, "Yaklaşık 50 aracın da katıldığı bu tatbikat, Bilecik'te gerçekleştirilmiş en büyük tatbikattır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın '100'üncü yılda, 100 bin arama kurtarma personeli yetiştirme' hedefleri doğrultusunda ilimizde 4 bin 551 vatandaşımız AFAD gönüllüğüne başvurmuş olup, eğitimleri devam etmektedir." dedi.

Aygöl, 6 sivil toplum kuruluşu bünyesindeki arama kurtarma ekiplerinin AFAD İl Müdürlüğünce eğitildiğini, bunlardan 2'sinin Bilecik merkezli olduğunu bildirdi.

Vatandaşlara olası afetlere karşı hazırlıklı olmaları çağrısında bulunan Aygöl, tatbikatta emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel

Yerel Haberler Acil Durum bilecik Deprem trafik Güncel Sağlık Yaşam AFAD

Enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu

Piyasaların odaklandığı enflasyon rakamları açıklandı

 Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti

Netanyahu telefonda "Anlaştık" deyip son anda silaha sarılmış

 Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız

İran'ın hava sahasını ihlal ettiği ülkeden tarihi meydan okuma
Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün açılıyor

Mezarın açılmasına dakikalar kala polisten dikkat çeken önlem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray-RFS maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-RFS maçı hangi kanalda, şifresiz mi? TRT 1 YAYIN AKIŞI 3 EKİM: RFS-Galatasaray maçı saat kaçta? Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar var? Cem Garipoğlu yurt dışında mı? Cem Garipoğlu nerede? Ocak tatili ne zaman? Sömestr tatili, 15 tatil ne zaman 2025? Enflasyon artarsa artarsa döviz kuru ne olur? Enflasyon artarsa Dolar/Altın/Euro ne olur, artar mı? MEMUR ZAMMI: Memur zammı kaç olacak? Eylül ayı enflasyon verilerine göre memur ve emekli zam oranları! Enflasyon artarsa altın ne olur? Enflasyon artarsa gram, çeyrek, yarım ve tam altının fiyatı artar mı? EYLÜL AYI ENFLASYON ARTTI MI? Enflasyon artarsa ne olur? Enflasyon artarsa borsa ne olur? Enflasyonun artışı borsayı etkiler mi? KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2024 | Ekim kira artış oranı yüzde kaç olacak? Kira zammı ne kadar? 2024 Eylül ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Ekim ayı kira zammı belli oldu mu, yüzde kaç?
title