Bilecik'te Elektrikli Motosiklet Devrildi: İki Yaralı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir elektrikli üç tekerlekli motosikletin devrilmesi sonucu 57 yaşındaki sürücü ve 9 yaşındaki yolcu yaralandı. Yaralılar Osmaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde üç tekerlekli elektrikli motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
M.G'nin (57) kullandığı 11 ACE 241 plakalı elektrikli üç tekerlekli motosiklet, Osmaneli-Bilecik kara yolunun Selimiye köyü alt geçidinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Motosikletten savrulan sürücü ile 9 yaşındaki D.S.E. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Osmaneli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel