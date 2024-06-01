Bilecik'te Elektrikli Bisiklet Kazası: 2 Yaralı

Bilecik'te 4 tekerlekli elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

V.K. idaresindeki 11 AV 922 plakalı elektrikli bisiklet, 2. Organize Sanayi Kavşağı'nda kontrolden çıkarak yolcu durağına devrildi.

Kazada sürücü ile arkasında bulunan N.K. yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenildi.