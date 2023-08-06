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Bilecik'te Elektrik Telleri Kopunca Çıkan Yangın Söndürüldü

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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde elektrik tellerinin kopması sonucu çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Arıcaklar köyünde meydana gelen yangında yaklaşık 1 dönümlük arazi zarar gördü.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde kopan elektrik telleri nedeniyle çıkan anız yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Arıcaklar köyünde elektrik direğinde kopan tellerde oluşan kıvılcımlar tarlaya sıçradı. Kıvılcımlar tarlada yangına sebep oldu. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine yangın bölgesine Gölpazarı İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangını büyümeden söndürdü. Yaklaşık 1 dönümlük arazi yangında hasar gördü. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Gölpazarı İtfaiye Bilecik Güncel Haberler

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