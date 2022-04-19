Bilecik'te elektrik direklerini çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Bilecik'te elektrik direklerini çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

AA - Yavuz Emrah Sever - Güncel
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Bilecik'te elektrik direklerini çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde elektrik direklerinin demirlerini oksijen kaynağıyla keserek çaldıkları sırada suçüstü yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Bilecik'in Söğüt ilçesinde elektrik direklerinin demirlerini oksijen kaynağıyla keserek çaldıkları sırada suçüstü yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Önleyici devriye görevi icra eden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.S, B.K. ve N.K'nin oksijen kaynağı ile elektrik dağıtım firmasına ait elektrik direğinin demirlerini kestiklerini tespit etti.

Üç şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel

Jandarma, Hisarcık, Bilecik, Söğüt, Güncel, Haberler

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