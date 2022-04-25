Bilecik'te elektrik direği çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Haberler

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Bilecik'te elektrik direği çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

AA - Yavuz Emrah Sever - Güncel
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Bilecik'te elektrik direği çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Bilecik'te elektrik dağıtım şirketine ait direkleri çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Bilecik'te elektrik dağıtım şirketine ait direkleri çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan elektrik dağıtım firmasına ait direklerden hırsızlık yapan Ç.K. ve F.S. jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel

Hisarcık, Jandarma, Bilecik, Güncel, Haberler

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